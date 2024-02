Mehr Geld für interkulturelle Projekte verfügbar

Ausstellung zeigt Stipendiaten-Porträts

Ein Ausdruckstanz, ein Gedicht, ein Gemälde oder eine Installation: Wie vielfältig Selbstporträts in der Kunst sein können, zeigt die Kunststiftung Sachsen-Anhalt anlässlich ihres 20. Geburtstages in einer Ausstellung. Präsentiert würden ab September Porträts von mehr als 150 Akteuren, deren Kunst die in Halle ansässige Stiftung seit ihrer Gründung 2004 gefördert hat, sagte Direktorin Manon Bursian der Deutschen Presse-Agentur. «Das Selbstporträt in der Kunst ist die ideale Bühne der Selbstinszenierung, der Selbstreflexion und Identitätsfindung», sagte Bursian, die von Anfang an an der Spitze der Stiftung steht. «Es sind auch Stipendiatinnen und Stipendiaten der ersten Stunde dabei.»