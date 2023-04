Home

Ilm-Kreis: Mann landet mit Wagen im Fluss und flüchtet

Ein Betrunkener ist in Gräfenroda (Ilm-Kreis) mit seinem Auto in einen Fluss gefahren und anschließend geflüchtet. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde mit Fährtensuchhunden nach dem 36-Jährigen gesucht, auch eine angrenzende Bahnstrecke wurde gesperrt. Als der Mann am Mittwoch dann entdeckt wurde, ergab ein Test bei ihm einen Wert von 1,6 Promille Atemalkohol. Bei dem Unfall war der 36-Jährige in einer Kurve vor einer Brücke von der Fahrbahn abgekommen und dann in den Fluss Gera gestürzt. Der Mann wurde leicht verletzt, sein Auto hatte einen Totalschaden, wie es von der Polizei hieß.

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

