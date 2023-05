Zug fährt bei Köln in Gruppe von Arbeitern - Zwei Tote

Jazzfestival belebt geschlossene Kirche

Mit Jazzklängen kommt Ende Mai wieder Leben in die geschlossene Kirche Aubachtal in Greiz. Das seit zwei Jahren nicht mehr als Gotteshaus genutzte Gebäude ist einer der Schauplätze des Greizer Festivals Jazzwerk vom 26. bis zum 28. Mai, wie die Organisatoren am Donnerstag mitteilten. Zum Auftakt wird das Jazztrio «Brom» in der Begegnungsstätte Siebenhitze zu erleben sein. Am 27. Mai laden die Bands «Tuya Klangwerk» und «FünfmalFünf» in die Aubachtaler Kirche ein.