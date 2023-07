Wissenschaftliches Personal arbeitet oft befristet

Rund 750.000 Ehrenamtliche in Thüringen

In Thüringen engagieren sich rund 750.000 Menschen in einem Ehrenamt. Das sind fast 41 Prozent aller Bewohner des Freistaates ab 14 Jahren, wie die Thüringer Ehrenamtsstiftung mitteilte. Mit dieser Quote liege Thüringen etwas über dem Bundesdurchschnitt. Die ehrenamtlich Engagierten seien unter anderem im Sport, der Heimat- und Traditionspflege, im Natur- und Umweltschutz, der Kinder- und Jugendbildung, der Nachbarschafts- und Geflüchtetenhilfe, in der Hospizarbeit sowie in Alten- und Pflegeheimen aktiv.