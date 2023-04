Eisenachs Finanzen jetzt wieder solide

Digitalisierung: Digital-Gipfel der Bundesregierung im November in Jena

Der Digital-Gipfel der Bundesregierung wird im November in Jena ausgerichtet. Am 20. und 21. November gehe es in der Thüringer Universitätsstadt um die Digitalisierung von Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft in Deutschland, teilte die Bundesregierung am Freitag in Berlin mit. Erwartete würden dazu Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundesdigitalminister Volker Wissing (FDP) sowie weitere rund 1000 Teilnehmer.