Kürzung bei Demokratie-Programm rückgängig gemacht

Finanzen: Landeshaushalt: Mehr Geld für Kommunen und 49-Euro-Ticket

Thüringen plant im kommenden Jahr Rekordausgaben von knapp 13,1 Milliarden Euro. Das sehe der in vielen Punkten korrigierte Haushaltsentwurf vor, der dem Landtag vorliege, sagte der Vorsitzende des Haushaltsausschusses, Volker Emde, am Donnerstag in einer Sondersitzung des Parlaments in Erfurt. Die Ausgaben lägen damit rund eine Milliarde höher als in diesem Jahr und etwa 63 Millionen Euro über dem Entwurf der rot-rot-grünen Landesregierung.