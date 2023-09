Thüringer HC feiert klaren Auftaktsieg gegen Leverkusen

Thüringer HC holt Remis im Viertelfinal-Hinspiel

Die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC dürfen in der European League auf das Erreichen des Final Four in Graz (13./14. Mai) hoffen. Im Viertelfinal-Hinspiel erreichte das Team von Trainer Herbert Müller beim norwegischen Top-Club Sola HK am Sonntagnachmittag ein 35:35 (17:19)-Unentschieden. Mit zehn Treffern avancierte Nationalspielerin Annika Lott zur besten Werferin des THC. Das Rückspiel findet am kommenden Sonntag (14.00 Uhr) in der Salza-Halle in Bad Langensalza statt.