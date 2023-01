Thüringer HC feiert Kantersieg im Ostduell

Ermittlungen: Theater Erfurt: 50.000 Euro Sachschaden nach Silvesternacht

An der Glasfassade des Erfurter Theaters ist in der Silvesternacht ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 50.000 Euro durch Feuerwerkskörper entstanden. Im Sicherheitsglas wurden mehr als 50 Einschläge festgestellt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Ausmaß der Schäden zeigte sich erst, nachdem das durch Ruß verschmutzte Glas gereinigt worden war. Ein Teil der Glasfassade muss ausgetauscht werden.