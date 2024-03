Home

Regional

Thüringen

Handball-Bundesliga: SC DHfK Leipzig beendet Krise mit klarem Heimsieg

SC DHfK Leipzig beendet Krise mit klarem Heimsieg

Nach fünf Niederlagen in Folge ist den Handballern des SC DHfK Leipzig in der Bundesliga wieder ein Sieg geglückt. Das Team von Trainer Runar Sigtryggsson bezwang den Bergischen HC am Donnerstagabend nach einer beeindruckenden Vorstellung mit 33:22 (17:10) und verschaffte sich durch den sechsten Heimsieg in dieser Saison etwas Luft im Abstiegskampf. Mit 17:25 Punkten rückten die Leipziger, die in Viggo Kristjansson (14 Tore) ihren besten Werfer hatten, vorerst auf Rang zwölf vor.

Leipzigs Viggo Kristjansson in Aktion. © Hendrik Schmidt/dpa

Beide Teams starteten vor 4075 Zuschauern verkrampft in die Partie. Erst nach viereinhalb Minuten gelang Kristjansson der erste Treffer der Partie. Bis zur 14. Minute setzten sich die Leipziger auf 6:1 ab, weil Torhüter Domenico Ebner für die Gäste schier unüberwindbar war. Von den ersten sieben Würfen auf sein Tor wehrte der italienische Nationalspieler sechs ab. In der Folge legten beide Mannschaften die Nervosität ab und brachten deutlich mehr Tempo in ihre Aktionen. Mit der Führung im Rücken setzten die Leipziger nun auch spielerische Glanzlichter und zogen bis auf 14:6 (24.) davon. Die überragenden Ebner und Kristjansson sorgten nach der Pause dafür, dass sich die Gastgeber in der 38. Minute erstmals eine Zehn-Tore-Führung (21:11) erspielten. Auch in der Folge hatte der SC DHfK die Partie jederzeit sicher im Griff und siegte auch in der Höhe verdient.

© dpa