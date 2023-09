Maier und Kühnert warnen CDU vor Distanzverlust zur AfD

EU-Geld droht zu verfallen - Teil soll in Kreditprogramm

Thüringen will einen Teil von bisher nicht ausgegebenen EU-Geldern in ein Kreditprogramm für den Mittelstand stecken. Rund 34 Millionen Euro sollen in das Darlehensprogramm «Thüringen Dynamik» der Landesförderbank fließen, teilte die Staatskanzlei am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Erfurt mit. Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) hatte das vorgeschlagen, weil aus der EU-Förderperiode bis 2020 in Thüringen nach Angaben seines Ministeriums 270 Millionen Euro noch nicht ausgezahlt sind.