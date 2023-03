Psychische Erkrankungen besser verstehen: Zentrum in Jena

Sömmerda: Unbekannte sprengen Geldautomaten in Kölleda

Unbekannte haben in Kölleda im Landkreis Sömmerda einen Geldautomaten gesprengt und sind anschließend mit ihrer Beute geflüchtet. Die Diebe brachen am frühen Montagmorgen gegen 4.00 Uhr in eine Bankfiliale am Markt in Kölleda ein, wie ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale am Montag mitteilte. Demnach flüchteten die bislang unbekannten Täter mit ihrer Beute in einem Auto vermutlich Richtung Autobahn.