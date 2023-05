Home

Gesundheit: Bericht: Patientenquittung wird im Land kaum angefordert

Gesetzlich Krankenversicherte in Thüringen machen nach einem MDR-Bericht kaum von ihrem Recht Gebrauch, Auskunft über die Kosten ihrer abgerechneten ärztlichen Leistungen zu erhalten. Bei der größten Krankenkasse in Thüringen, der AOK Plus, etwa forderten 0,09 Prozent die sogenannte Patientenquittung an, wie der MDR Thüringen am Sonntag berichtete. Die Kasse hat in Thüringen rund 980.000 Versicherte. Bei der Barmer nutzen etwa 3 von 10.000 Patienten die Auskunftsmöglichkeit, bei der Techniker Krankenkasse 4 von 1000. Patientenquittungen listen die Kosten der Leistungen auf, die auf Kosten der Kasse in Anspruch genommen wurden.

Ein Schild weist den Weg zu einer Arztpraxis. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Ärzte und Krankenhäuser sind gesetzlich verpflichtet, Patienten auf Wunsch alle abgerechneten Leistungen verständlich aufzulisten. Kassen bieten auch eine elektronische Einsicht der Patientendaten an, etwa über Online-Portale oder über die elektronische Patientenakte. Der Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Stefan Schwartze, sagte dem Sender, verständliche Patientenquittungen seien wünschenswert. Mit ihrer Hilfe könnten Versicherte sehen, welche Kosten durch ihre Behandlung anfallen. Andererseits könne so auch kontrolliert werden, ob die erbrachten Leistungen ordentlich abgerechnet wurden.

