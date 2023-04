Gemeinschaftsfonds unterstützt Stärkung von Kinderrechten

Extremismus: «Weltoffenes Sachsen» reagiert auf wachsenden Antisemitismus

Der Freistaat will mit seinem Landesprogramm «Weltoffenes Sachsen» auf einen Anstieg antisemitischer Straftaten in Deutschland reagieren. «Ich bin schockiert über die steigende judenfeindliche Gewalt in unserem Land. Sie stellt eine Bedrohung der Grundfesten unseres Gemeinwesens dar und ist aufs Tiefste zu verachten», sagte Sozialministerin Petra Köpping (SPD) am Donnerstag in Dresden. Die Angst vor dem Fremden sei auch außerhalb der rechtsextremen Szene erkennbar. «Die Leipziger Autoritarismus- Studie zeigt deutlich, dass sich rassistische Denkmuster selbst bei Befürwortern des demokratischen Systems etablieren können. Darüber wollen und werden wir nicht hinwegsehen.»