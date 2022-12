Home

Geschichte: Ramelow pflanzt Baum für Gedenkprojekt «1000 Buchen»

Ramelow pflanzt Baum für Gedenkprojekt «1000 Buchen»

Nach den Beschädigungen im Sommer erhält das Gedenkprojekt «1000 Buchen» zahlreiche Unterstützungsangebote - und kann so doppelt so viele Bäume neu pflanzen wie beschädigt wurden. Am Mittwoch beteiligte sich Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) an einer Pflanzaktion des Projekts, das mit den Bäumen an die «Todesmärsche» von KZ-Häftlingen erinnert. Der Begriff steht für die Räumung des früheren Konzentrationslagers Buchenwald, mit der die Nazis kurz vor dessen Befreiung Anfang April 1945 begannen. Tausende Häftlinge wurden in Richtung anderer Lager wie Flossenbürg und Dachau getrieben, viele überlebten dies nicht.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow spricht. © Heiko Rebsch/dpa

«Hinter jedem Baum steht ein Mensch, dem Buchenwald zum furchtbaren Schicksal wurde», sagte Ramelow vorab über das Projekt des Lebenshilfe-Werks Weimar/Apolda. Seit gut 30 Jahren setze sich der Verein für Demokratie, Weltoffenheit und ein wertschätzendes, respektvolles Miteinander aller Menschen ein. Jede Baumpflanzung biete, so Ramelow, immer wieder Anlass, sich neu mit der NS-Vergangenheit zu beschäftigten und sich gleichzeitig mit gegenwärtigen Herausforderungen für die demokratische Gesellschaft in Thüringen und in ganz Deutschland auseinanderzusetzen.

© dpa