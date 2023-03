Neue Multifunktionsarena in Eisenach wird deutlich teurer

Kreis Schmalkalden-Meiningen: Gärreste ausgelaufen: Flüssigkeit läuft in die Werra

Auf einem Betriebsgelände in Schwallungen (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) ist in der Nacht zum Dienstag eine größere Menge Gärreste aus einem undichten Lagerbehälter ausgelaufen. Obwohl Teile der Flüssigkeit im firmeneigenen Rückhaltesystem aufgefangen werden konnten, sei «eine nicht unerhebliche Menge» in die Werra geflossen, teilte das Landratsamt in Meiningen mit. Die Ursache für das Leck ist bislang unklar. Von einer erheblichen Beeinträchtigung des Flusses sei derzeit nicht auszugehen. Durch den raschen Einsatz der Feuerwehren habe Schlimmeres verhindert werden können.