49-jähriger Autofahrer stirbt bei Zusammenstoß

Wartburgkreis: Autofahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Sattelzugmaschine

Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einer Sattelzugmaschine ist auf der Bundesstraße 7 in Krauthausen (Wartburgkreis) der Autofahrer ums Leben gekommen. Der 68-Jährige starb an seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle, wie das Lagezentrum des Innenministeriums in Erfurt am Freitag mitteilte. Dessen ebenfalls 68-jährige Begleiterin kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Demnach war der Autofahrer am Donnerstagabend aus bisher noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. An den beiden Fahrzeugen entstanden laut Polizei ein Sachschäden von insgesamt rund 50.000 Euro.