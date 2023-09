Holocaust-Überlebende Éva Fahidi-Pusztai gestorben

Ermittlungen zu Tod von Tauchern: Weiterer Unfall

Nach dem tödlichen Tauchunfall im Sundhäuser See bei Nordhausen laufen die Ermittlungen zur Todesursache. Dazu solle die Obduktion der Leichname der zwei ums Leben gekommenen Taucher angeordnet werden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Mühlhausen am Montag auf Anfrage. Am späten Montag berichtete die Polizei Nordhausen von einem weiteren Taucherunfall an dem See, der sich am Sonntag ereignet habe.