Buchenwald und Mittelbau-Dora: Erinnern an Sinti und Roma

Gedenkstätten: Stolpersteine putzen als Zeichen gegen Antisemitismus

In Gedenken an die Pogromnacht vor 84 Jahren sollen in Berlin am nächsten Mittwoch (9. November) mancherorts sogenannte Stolpersteine geputzt werden. Traditionell rufen Verbände in Deutschland bereits seit mehreren Jahren dazu auf, am Jahrestag der Novemberpogrome die Stolpersteine zu reinigen. So lädt etwa der Kreisverband der Grünen in Tempelhof/Schöneberg zu gemeinsamen «Putzspaziergängen» am Abend ein. Auch die Nachbarschaftsinitiative «Leben im Parkviertel» lädt zu einem solchen Spaziergang ein - allerdings schon an diesem Samstag (5. November)