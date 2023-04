Veste Heldburg hofft auf mehr Besucher: Neues Restaurant

Ein neues Ausflugsziel lädt künftig zum Verweilen auf der Veste Heldburg ein. Das dortige Deutsche Burgenmuseum erwartet damit auch einen Aufschwung bei den Gästezahlen.

Das Deutsche Burgenmuseum auf der Veste Heldburg (Kreis Hildburghausen) will mit neuen Angeboten mehr Besucher anlocken. Angestrebt werde, dass bei den Gästezahlen in diesem Jahr wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht werde, sagte Museumssprecher Björn Chilian der Deutschen Presse-Agentur. Im vergangenen Jahr zog das erst 2016 eröffnete Museum auf der Veste knapp 13.000 Besucher an - das waren etwa 3000 weniger als im Jahr 2019.

An diesem Mittwoch eröffnet auf der Veste ein neues Burgrestaurant. Es verfügt nach Angaben der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten im Innen- und Außenbereich über rund 100 Plätze und soll künftig ebenfalls für Feierlichkeiten wie Hochzeiten sowie Busgruppen genutzt werden.

Das Lokal ist in dem im vergangenen Jahr fertiggestellten Neubau auf der Aussichtsterrasse des Burghofs untergebracht. Der Neubau entstand in etwa zweieinhalbjähriger Bauzeit und kostete den Stiftungsangaben nach rund 1,2 Millionen Euro. Der Großteil des Geldes waren Fördermittel des Landes.

Von dem neuen Ausflugsziel erhofft sich das Museum mehr Gäste auf dem Burgberg. Ab Juni werde es zudem für den Rundgang durch die Dauerausstellung einen Media-Guide geben, kündigte Chilian an. Mit den Geräten können beispielsweise Videos abgespielt werden, die eine nähere Betrachtung der in den Vitrinen ausgestellten Objekte ermöglicht. Auch Spiele für Kinder gehörten dazu. Damit sollen die Führungen interessanter gestaltet werden. Ab Ende Juli ist laut Chilian außerdem eine neue Sonderausstellung geplant, die am Beispiel von Heldburg den Ausbau von Burgen zu Festungen thematisiert.

Das Deutsche Burgenmuseum auf der Veste Heldburg zeigt die Geschichte und Kultur der Burgen in Europa vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Mehr als 350 Ausstellungsstücke, Bilder und Multimedia-Installationen werden gezeigt und geben spannende Einblicke in das Burgleben. Auch originale Waffen, Rüstungsteile und archäologische Funde sind zu besichtigen. Historische Möbel in authentischen Räumen wie einer adligen Schlafkammer verdeutlichen das Alltagsleben der Burgherren.