Fünf Fakten zum Spiel von RB Leipzig beim VfL Bochum

Ein Ex-Leipziger glänzt in der Bochumer Abwehr mit einem Liga-Bestwert. Und bei den Sachsen ruhen die Hoffnungen - rein statistisch - auf einer Rückkehr von Peter Gulacsi.

- Seit zwei Spielen ist Leipzig gegen Bochum ohne Sieg, einer 0:1-Niederlage folgte ein 0:0. In Erhan Masovic und Manuel Riemann fehlen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ausgerechnet die beiden Profis wegen einer Gelb-Sperre, die für die Bochumer Punkte verantwortlich waren. Masovic schoss das Tor, Riemann hielt beim vergangenen Duell in Leipzig gleich zwei Elfmeter.

- Bernardo fand einst über Leipzig den Weg in die Bundesliga, ist heute eine Abwehrstütze des VfL. Der Brasilianer ist mit 180 von 297 gewonnenen Zweikämpfen und einer Quote von 60,6 Prozent der beste Spieler der Liga in dieser Statistik.

- Auch nach der Rückkehr von Willi Orban bleibt die Abwehr das Leipziger Sorgenkind - gerade auswärts. In den vergangenen acht Auswärtsspielen gab es immer mindestens ein Gegentor. Zudem gab es aus den vergangenen sieben Auswärtsspielen nur einen Sieg.

- Die Hoffnung ruht auf der Rückkehr von Peter Gulacsi. Zumindest rein statistisch. Der an Bauchmuskelproblemen leidende Torhüter gewann bisher alle seine fünf Pflichtspiele (viermal Liga, einmal Pokal) gegen Bochum.

- Bochum hat seit acht Spielen zu Hause nicht mehr verloren. Hervorzuheben sind die Siege gegen die Top-Teams FC Bayern München und VfB Stuttgart.