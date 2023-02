Eberl: Seiwald-Transfer nach Leipzig nicht perfekt

Landtag: CDU fordert schnellere Anerkennung von Medizinabschlüssen

Die Thüringer CDU-Fraktion hat eine zügigere Anerkennung der Abschlüsse ausländischer Ärzte angemahnt. «Ein ausländischer Arzt braucht in Thüringen anderthalb Jahre für seine Anerkennung. In Hessen dauert das acht Wochen. Das ist ein unhaltbarer Zustand», sagte der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Christoph Zippel, am Samstag. Auch Thüringens Migrationsbeauftragte, Mirjam Kruppa, hatte jüngst kritisiert, wie lange die Anerkennung von Berufsabschlüssen in Thüringen dauert. Hoffnungen der Landesregierung auf eine Beschleunigung liegen in der Schaffung eines Landesmigrationsamtes.