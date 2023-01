Glätteunfall im Altenburger Land: 59-Jährige schwer verletzt

Wintertourismus: Schnee zum Wochenende - Neustart an den Skiliften

Am Wochenende soll es kräftig schneien - und im Thüringer Wald ist wieder alpiner Wintersport möglich. «Wir erleben hier gerade einen Neustart an den Skiliften», sagte Stephan von Kolson vom Regionalverbund Thüringer Wald am Freitag. Die Skiarena Silbersattel in Steinach startet am Freitagabend bei Flutlicht. Die Skilifte in Oberhof, Schmiedefeld und Heubach nehmen am Samstag den Betrieb auf. Auch die ersten Langlaufloipen rund um den Eisenberg, den Finsterberg und in Schmiedefeld sind präpariert, teilte der Sprecher des Regionalverbunds mit. Sportbegeisterten stehen außerdem 35 Winterwanderwege und drei Rodelhänge zur Auswahl.