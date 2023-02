Prognose: Milde und sonnige Winterferien

Am Freitag gab es Halbjahreszeugnisse an Thüringens Schulen, jetzt können sich die Schulkinder auf eine Woche Winterferien freuen. Zumindest im Flachland könnte das Wetter wenig winterlich sein.

In den Winterferien können sich Ferienkinder und ihre Familien in Thüringen auf eher frühlingshaftes Wetter und kaum noch winterliche Verhältnisse einstellen. «Wir rechnen mit schönem Wetter wie in den letzten Tagen, aber es wird milder», sagte Florian Engelmann, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig, am Freitag. Am Wochenende bleibe es zunächst relativ grau und es sei mit Sprühregen zu rechnen. Für die Tage danach prognostizierte er Sonnenschein, für tiefere Lagen auch Nebel oder Hochnebel und Temperaturen teils bis 10 Grad Celsius. «In den Kammlagen bleibt es zumindest in der ersten Wochenhälfte bei Winter - allerdings in einer Light-Version.»

Mit der Übergabe der Halbjahreszeugnisse sind die Schulkinder am Freitag in die einwöchigen Winterferien gestartet. Angesichts der Wetterprognose können sie voraussichtlich viel im Freien unternehmen. Mit kurzfristigen Urlaubsbuchungen im Thüringer Wald dürfte es nach Einschätzung des dortigen Regionalverbundes allerdings schwierig werden. Wegen der Biathlon-Weltmeisterschaften und der Winterferien - nicht nur in Thüringen, auch in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern - seien die Unterkünfte im Umkreis von rund 30 Kilometer ausgebucht, sagte ein Verbandssprecher. «Entgegen dem Trend zur kurzfristigen Buchung je nach Wetter haben in diesem Jahr schon viele langfristig gebucht.»

Die Schneeverhältnisse auf Langlaufrouten und Alpinpisten im Thüringer Wald sind zum Ferienstart verhältnismäßig gut. Derzeit würden Schneehöhen bis 45 Zentimeter gemessen, informierte der Regionalverbund am Freitag. Für Langläufer sind Strecken von rund 700 Kilometern präpariert - allerdings nicht überall in guter Qualität. Etwa im Raum Neustadt am Rennsteig und Frauenwald stellen Harsch und teils eisige Spuren Skiläufer vor Herausforderungen. Teilweise verhindern Forstarbeiten wie der Transport gefällter Bäume das Spuren von Loipen. Der Regionalverbund warnt in einigen Skigebieten zudem weiterhin vor Gefahren durch Schneebruch und umstürzende Bäume.

Präpariert sind 31 Rodelhänge sowie zahlreiche Winterwanderwege. Außerdem haben elf Lifte für Skifahrer und Snowboarder geöffnet, etwa in Brotterode-Trusetal, Masserberg, Oberhof, Schmiedefeld und Steinach. Den WM-Ort Oberhof sollten Freizeitwintersportler allerdings meiden. Dort gebe es derzeit größere Einschränkungen, hieß es.