Klimawandel: Experten untersuchen Thüringer Waldboden

Ermittlungen: 38-Jähriger muss sich für über 34 Straftaten verantworten

Ein 38-Jähriger ist als Täter zahlreicher Straftaten identifiziert worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, verübte der Mann zwischen Dezember 2021 und Januar 2023 mehrere Vergehen in Gera. Er soll für mehr als 30 Sachbeschädigungen an Autos und vier Brandstiftungen verantwortlich sein. Demnach schlitzte er unter anderem Dutzende Reifen auf, zündete ein Auto an und warf einen Brandsatz auf das Gebäude der Polizeiinspektion Gera. Am vergangenen Donnerstag hatten Polizisten die Wohnung des 38-Jährigen durchsucht und mehrere Beweismittel sichergestellt.