Naturschützer kritisieren Holzeinschlag in Ostthüringen

Gesundheit: Grippe-Infektionen in Thüringen drastisch zugenommen

Die Zahl der Grippe-Infektionen ist in Thüringen stark angestiegen. In der vergangenen Woche wurden 4078 Influenza-Erkrankungen erfasst, wie das Thüringer Gesundheitsministerium am Freitag unter Berufung auf Zahlen des Robert Koch-Instituts mitteilte. Das ist den Angaben nach der höchste Wochenwert seit fünf Jahren. In der gesamten Grippesaison 2022/2023 wurden in Thüringen bisher 6914 Fälle labordiagnostisch bestätigt.