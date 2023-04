Gothaer Sammlungsschatz jetzt digital erlebbar

Unfälle: Mit 26 Tonnen Gipsgranulat beladener Lkw umgekippt

Ein mit 26 Tonnen Gipsgranulat beladener Lkw ist in Krölpa im Saale-Orla-Kreis in einen Straßengraben gekippt. Der Fahrer war am Montagmorgen beim Abbiegen von der B281 mit seinem Laster von der Straße abgekommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Seit dem Vormittag kümmere sich ein Abschlepp-Unternehmen um die Bergung des Fahrzeuges. Der Fahrer blieb unverletzt, kam jedoch zur Kontrolle in ein Krankenhaus, wie es weiter hieß. Der Verkehr auf der Bundesstraße sei von dem Unfall nicht beeinträchtigt worden. Die Höhe des Schadens war zunächst nicht bekannt.