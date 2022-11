Land gibt 5,5 Millionen Euro für Landesgartenschau 2028

Ausstellungen: Stadtrat lehnt Bundesgartenschau 2026 in Erfurt ab

Erfurt richtet im Jahr 2026 keine Bundesgartenschau (Buga) aus. Der Erfurter Stadtrat lehnte weitere Planungen der Stadt für eine erneute Buga in weniger als vier Jahren am Mittwoch ab. Es gab 16 Stimmen für und 16 Stimmen gegen die Buga, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Damit gab es keine Mehrheit. Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) sagte am Donnerstag: «Hätten wir gewonnen, wäre es 17 zu 16 gewesen - das wäre auch keine gute Basis gewesen für das, was noch gekommen wäre.» Trotzdem bedauere er den Ausgang. «Ich habe es als große Chance gesehen. Aber jetzt gucken wir nach vorne.»