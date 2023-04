Landkreistagspräsidentin kritisiert Äußerungen von Faeser

Demonstrationen: Ostermärsche im Zeichen des Ukraine-Kriegs

Der Krieg in der Ukraine prägt auch in diesem Jahr die traditionellen Ostermärsche der Friedensbewegung. Den Auftakt der bundesweiten Märsche machte am Gründonnerstag unter anderem Erfurt, wo ein Aktionskreis zu einer Kundgebung mit anschließender Demonstration durch die Innenstadt aufgerufen hatte. Auf dem Anger hatten sich nach Polizeiangaben zunächst etwa 100 Menschen versammelt. Am Samstag sind in Thüringen weitere Aktionen geplant: darunter in Weimar, Ohrdruf und Jena. Am Ostersonntag wollen Friedensaktivisten in Großburschla (Wartburgkreis) einen Osterspaziergang entlang der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze unternehmen. Am kommenden Montag beschließt ein Ostermarsch durchs Eichsfeld die diesjährigen Aktionen.