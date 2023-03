«Ode an treuen Attila»: Ramelow verabschiedet sich von Hund

Brauchtum: Gregor Gysi hat Gastauftritt in Ramelows Karneval-Video

Der frühere Vorsitzende der Linken-Bundestagsfraktion, Gregor Gysi, hat einen Gastauftritt in einem Karnevalsvideo seines Parteikollegen Bodo Ramelow. Gysi feuert den Thüringer Regierungschef in dem Clip beim Box-Training an, mit dem sich Ramelow auf den politischen Aschermittwoch vorbereitet. Dieser findet im südthüringischen Suhl traditionell am Faschingsdienstag statt. «Bodo, du wirst Nebel spucken, du wirst Blitze fressen und Donner schießen, und du wirst ein sehr gefährlicher Gegner sein», sagt Gysi in dem Video, das am Dienstag in Suhl gezeigt werden sollte.