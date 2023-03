«Ode an treuen Attila»: Ramelow verabschiedet sich von Hund

Landtagswahl: Ramelow: Entscheidung über Spitzenkandidatur bald

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow will in den nächsten Tagen entscheiden, ob er erneut als Spitzenkandidat der Linken bei der nächsten Landtagswahl antritt. Er halte sich an seinen Zeitplan, das nach dem Ende seiner Bundesratspräsidentschaft zu klären, sagte der 66-Jährige am Dienstag in Erfurt. Der Linke-Politiker, der seit 2014 Chef einer rot-rot-grünen Regierung in Thüringen ist, gibt den Vorsitz in der Länderkammer offiziell Ende Oktober an Hamburg ab.