Energiepauschale: Online-Anmeldung für Studierende startet

Rund 150.000 Studierende und fast 16.000 Fachschülerinnen und Fachschüler in Thüringen können jetzt die Auszahlung der Energiepauschale von je 200 Euro beantragen. Das entsprechende Online-Portal sei seit Mittwoch freigeschaltet, teilte das Thüringer Wissenschaftsministerium am Mittwoch in Erfurt mit. Bei der Energiepreispauschale geht es um eine Zahlung des Bundes. Anträge könnten bis 30. September gestellt werden.

Erwartet werde, dass in Thüringen insgesamt etwa 33 Millionen Euro an Energiepreispauschale an Studierende überwiesen werden.

«Ich bin froh, dass die Beantragung ab sofort möglich ist», erklärte Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD). Er bekräftigte seine Kritik, dass «aufgrund unklarer Vorgaben des Bundes» zu viel Zeit verstrichen sei.

Die Pauschale können alle Studierenden beantragen, die am 1. Dezember 2022 an einer Hochschule in Deutschland immatrikuliert waren und die ihren Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt in Deutschland hatten. Die Studierenden warten seit Monaten auf die angekündigte Einmalzahlung. Das hatte für Kritik gesorgt.