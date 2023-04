Thüringen drohen hohe Kosten für Pensionen

Geschwindigkeitskontrolle: Polizei sieht positive Effekte nach Blitzermarathon

Thüringens Polizei hat nach dem Blitzermarathon Ende der vergangenen Woche eine eher positive Bilanz gezogen. Die Zahl der Temposünder habe sich in Grenzen gehalten. Es sei gelungen, mit der Aktion am 21. und 22. April dem Thema Geschwindigkeit mehr Aufmerksamkeit zu geben, teilte die Landespolizeidirektion am Montag in Erfurt mit. Es seien keine erheblichen Überschreitungen festgestellt worden. Die Verstöße hätten sich «größtenteils im Verwarnungs- oder geringfügigen Bußgeldbereich» bewegt.