Film: Mehrere Veranstaltungen am Aktionstag des Kurzfilms

Anlässlich des bundesweiten Kurzfilmtages sind auch in Thüringer Städten mehrere Veranstaltungen geplant. Im Erfurter Steig findet am 21. Dezember ab 17.00 Uhr eine Kurzfilmwanderung statt, wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten. Auch in Jena, Ilmenau und Suhl finden an dem Tag Vorführungen statt. Die Bauhaus-Universität Weimar zeigt schon am 19. Dezember Kurzfilme in leichter Sprache und experimentelle Kurzfilme. Das Thema der zwölften Kurzfilmtage lautet «In der Schwebe».

Der Aktionstag zur Feier des Kurzfilms wurde 2011 in Frankreich gestartet und fand zum ersten Mal 2012 in Deutschland statt. Seitdem wird er immer zum kalendarischen Winteranfang gefeiert. Bundesweit sind bereits über 300 Veranstaltungen angemeldet, vergangenes Jahr gab es den Angaben zufolge 570 Veranstaltungen. Wer möchte, kann noch seine eigene Filmvorführung auf die Beine stellen. Weitere Infos dazu gibt es auf: www.kurzfilmtag.com

