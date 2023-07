Home

Regional

Thüringen

Film: «Aschenbrödel»-Prinz sehnt sich nach Rolle als Märchenkönig

«Aschenbrödel»-Prinz sehnt sich nach Rolle als Märchenkönig

Nach 50 Jahren als «Aschenbrödel»-Prinz würde Schauspieler Pavel Travnicek gern auch einen König im Märchen mimen. Er wünsche sich, nicht der ewige Prinz zu sein, sondern auch einmal in die Rolle des Königs zu schlüpfen, sagte der 72-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Dass er immer wieder auf die Rolle als junger Prinz im Film «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» angesprochen wird, obwohl er seither in vielen anderen Filmen mitgewirkt hat, störe ihn nicht. «Ich habe unglaubliches Glück gehabt, dass ich schon in jungen Jahren in so einem erfolgreichen Film, der über die Jahre Kult geworden ist, mitspielen durfte.»

Der tschechische Schauspieler Pavel Travnicek ist zu Gast auf dem Märchenfilm-Festival „fabulix“ in Annaberg-Buchholz. © Hendrik Schmidt/dpa

Unvergesslich sei ihm die Kälte bei den Dreharbeiten geblieben, erinnerte sich der tschechische Schauspieler. Eigentlich seien die Dreharbeiten für den Sommer geplant gewesen, dann aber auf den Winter verschoben worden. Heute ist die CSSR-DDR-Koproduktion aus dem Jahr 1973 nicht aus dem Fernsehprogramm in der Weihnachtszeit wegzudenken. Travnicek war vor wenigen Tagen beim Märchenfilmfestival «fabulix» in Annaberg-Buchholz für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. Zwar könne er sich in seinem Alter etwas zurückziehen, sei aber weiter für Auftritte in Film und Fernsehen offen, betonte er. So werde er zu Weihnachten mit etwas Neuem im deutschen Fernsehen zu sehen sein. Genaueres wollte er aber noch nicht verraten.

© dpa