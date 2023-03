Fahrlässigkeit ist Ursache für Kellerbrand in Zella-Mehlis

Altenkirchen: Toter in abgebranntem Haus gefunden

Nach einem Wohnhausbrand in Bruchertseifen im Kreis Altenkirchen ist eine Person tot in dem betroffenen Gebäude gefunden worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um den 64-jährigen Hausbewohner. Dieser war nach dem Feuer am Sonntagnachmittag vermisst worden.