Karenzzeit für Siegesmund: Dauer offen

Fußgängerin von rollendem Auto erfasst und schwer verletzt

Ein Auto hat sich in Pößneck (Saale-Orla-Kreis) von allein in Bewegung gesetzt und eine Fußgängerin schwer verletzt. Die 63-Jährige wurde am Montagnachmittag von dem Auto erfasst, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. In der Folge wurde sie demnach zwischen dem Wagen und einem Poller eingeklemmt und schwer am Bein verletzt. Die Frau kam in eine Klinik.