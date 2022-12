Razzia gegen Reichsbürgerszene: zwei Festnahmen in Sachsen

Gera: Pferd auf Koppel attackiert: Polizei prüft Misshandlung

Eine Pferdestute ist auf einer Koppel in Gera verletzt worden. Ein Mann soll sich dem Tier am Dienstagmorgen genähert haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach zeichnete eine Videokamera die Attacke auf. Die Polizei wertet die Aufnahmen aus und prüft, ob sich der Mann an dem Tier vergangen hat. Wie in solchen Fällen üblich, werde auch ein Zusammenhang zu anderen Attacken auf Pferde geprüft, sagte eine Sprecherin. Nach Angaben der Sprecherin hatte die Stute keine Schnittverletzungen. Die Polizei bat Zeugen darum, sich zu melden.