Elfjähriger mit Messer bedroht und ausgeraubt: Zeugensuche

Kriminalität: 18-Jähriger mit Machete bedroht und ausgeraubt

Ein 18-Jähriger ist in Köln mutmaßlich mit einer Machete bedroht und ausgeraubt worden. Der junge Mann sei mit mehreren Begleitern am frühen Samstagmorgen am Kennedy-Ufer in Deutz unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dort sei er nach eigenen Angaben von einem Unbekannten zunächst in ein Gespräch verwickelt und dann mit einer Machete bedroht worden. Der Unbekannte habe 150 Euro Bargeld erbeutet und sei dann geflüchtet. Er sei von einem weiteren Mann begleitet worden, der den Vorfall beobachtet habe und dann mit ihm weggelaufen sei.