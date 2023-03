Durchsuchungen nach Angriffen auf mutmaßlich Rechte

Unesco-Verzeichnis: Steigerlied Immaterielles Kulturerbe in Deutschland

Das Steigerlied gehört ab sofort zum Immateriellen Kulturerbe in Deutschland. Die Kulturministerkonferenz hat am Mittwoch entschieden, das Bergmanns- und Volkslied in das bundesweite Unesco-Verzeichnis aufzunehmen, wie Sachsens Ressortchefin Barbara Klepsch (CDU) am Mittwoch in Dresden mitteilte. «Glück auf, Glück auf, der Steiger kommt» sei «die Hymne der deutschen Bergleute und integraler Bestandteil der in Sachsen besonders lebendigen Bergbautraditionen». In ganz Deutschland engagierten sich Vereine und Privatpersonen, Gemeinden und Bildungsträger «in herausragender Weise für den Erhalt dieser einzigartigen Kulturform», sagte Klepsch, die umgehend gratulierte. «Sie können stolz auf diese Auszeichnung sein.»