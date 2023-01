Verfolgungsjagd: Polizist schwer verletzt

Gesundheit: Weniger Organspenden in Thüringen

Die Zahl der postmortalen Organspenden ist in Thüringen im vergangenen Jahr leicht zurückgegangen. Wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) am Montag in Frankfurt mitteilte, spendeten im Jahr 2022 insgesamt 28 Menschen ein oder mehrere Organe nach ihrem Tod - das waren zwei Menschen weniger als im Vorjahr. Die Summe der so gespendeten Organe sank demnach von 94 auf 87. Im Jahr 2020 hatte die Zahl der Spender in Thüringen noch bei 30 gelegen, die Zahl der gespendeten Organe bei 85.