Polizeieinsatz wegen Verdächtigem an Gutenberg-Gymnasium

Ein auffällig gekleideter junger Mann hat wenige Tage vor dem Jahrestag des Amoklaufs am Erfurter Gutenberg-Gymnasium zu einem größeren Polizeieinsatz an der Schule geführt. Der 18-Jährige sei komplett in schwarz gekleidet gewesen und habe eine Maske auf dem Gesicht getragen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der junge Mann habe am Mittwochvormittag vor dem Gymnasium auf eine Bekannte gewartet, um an einer Abi-Feier teilzunehmen. Ein Lehrer war demnach auf ihn aufmerksam geworden und verständigte die Polizei. Die Beamten kamen mit mehreren Streifenwagen, gaben aber schnell Entwarnung. «Von dem 18-Jährigen ging zu keiner Zeit eine Gefahr für die Schüler und Lehrer aus», hieß es.

Am 26. April 2002 tötete ein Ex-Schüler am Gutenberg-Gymnasium 16 Menschen. Der 19-Jährige erschoss zwölf Lehrkräfte, eine Schülerin und einen Schüler, eine Sekretärin, einen Polizisten und letztlich sich selbst. Er trug dabei eine schwarze Vermummung.

