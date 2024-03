Nach Angriff auf 36-Jährigen: Haftbefehl erlassen

Ein Mann wird in Erfurt niedergestochen. Der mutmaßliche Täter stellt sich selbst bei der Polizei. Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft.

Gegen den mutmaßlichen Angreifer, der einen Mann in Erfurt niedergestochen haben soll, ist Haftbefehl erlassen worden. Der 35-Jährige sitze wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Freitag auf Nachfrage mit. Der Mann war an diesem Mittwoch mit einem 36-Jährigen in der Erfurter Innenstadt in Streit geraten. Der 36-Jährige wurde mit schweren Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Noch während der Fahndung nach dem Täter hatte sich der mutmaßliche Angreifer bei der Polizei gemeldet, um selbst Anzeige zu erstatten.