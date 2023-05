Home

Erfurt : Mann bei Maifeuer durch Tritte und Flasche schwer verletzt

Ein Mann ist bei einer Auseinandersetzung bei einem Maifeuer in Erfurt schwer verletzt worden. Der 34-Jährige geriet am Sonntag im Stadtteil Windischholzhausen mit einem Bekannten aneinander, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach mischten sich zwei Frauen ein und attackierten den Mann. Eine der beiden Unbekannten soll dem Mann gegen den Kopf getreten und die andere eine Bierflasche auf seinem Kopf zerschlagen haben. Er kam in eine Klinik.

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Es war nicht die einzige Auseinandersetzung bei Maifeuern am verlängerten Wochenende in Thüringen: Am Montagmorgen geriet ein 18-Jähriger in Sömmerda mit Unbekannten in Streit. Zwei von ihnen sollen auf ihn eingetreten haben. Später stellte der Leichtverletzte das Fehlen seines Portemonnaies und seines Handys fest. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen gefährlicher Körperverletzung, im Falle des 18-Jährigen auch wegen Diebstahls.

