Unfall wegen Geisterfahrer auf A38: Polizei ermittelt

Kirche: Bischof: Weihnachten ist keine Flucht in eine heile Welt

Weihnachten ist nach Ansicht des Erfurter Bischofs Ulrich Neymeyr trotz schwerwiegender Krisen keine Flucht in eine vermeintlich heile Welt. «Wir müssen uns fragen lassen, ob wir in dieser Zeit überhaupt Weihnachten feiern können, ob wir uns nicht in eine fiktive heile Welt flüchten», sagte der katholische Bischof am Mittwoch in Erfurt in seinem Weihnachtswort. Bei aller Kritik am Weihnachtsbrauchtum und am Weihnachtskitsch dürfte nicht übersehen werden, dass der Advent und das Weihnachtsfest meist in der Gemeinschaft mit anderen Menschen gefeiert würden. «Weihnachten ist auch ein Fest der Familie.»