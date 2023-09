Nach Bahnunfall rollen Züge wieder

Mann schlägt zwei Frauen in Erfurt: Großeinsatz der Polizei

Ein Mann hat in einer Wohnung in Erfurt zwei Frauen geschlagen und leicht verletzt. Weil eine Frau in einer Notrufapp aus Versehen angegeben hatte, dass eine Pistole eingesetzt worden sei, seien Einsatzkräfte am Donnerstagabend mit mehreren Streifenwagen sowie Schutzausrüstung angerückt, teilte die Polizei am Freitag mit. Eine Pistole fanden die Beamten in der Wohnung im Stadtteil Melchendorf nicht. Gegen den 23-jährigen Mann wird wegen Bedrohung und Körperverletzung ermittelt.