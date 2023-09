Drei Hundewelpen aus Tierheim gestohlen

81-Jährige mit Stichverletzungen in Klinik: Festnahme

Ein 34 Jahre alter Nachbar soll in einem Mehrfamilienhaus in Heiligenstadt (Eichsfeld) einer Rentnerin mehrere Stichverletzungen zugefügt haben. Er wurde festgenommen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die 81-Jährige wurde am Mittwochabend in eine Klinik gebracht, wo sie in der Nacht operiert wurde. Sie liege weiter im Krankenhaus, Lebensgefahr bestehe nicht, sagte ein Polizeisprecher.