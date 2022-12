Auto überschlägt sich: Fahrer schwer verletzt

Unfall: Laster mit 23 Tonnen Wein kommt von Autobahn ab

Ein mit 23 Tonnen Wein beladener Lastwagen ist auf der Autobahn 1 bei Bramsche von der Fahrbahn abgekommen und erst in einem angrenzenden Feld zum Stehen gekommen. Der 21 Jahre alter Fahrer wurde leicht verletzt und kam in eine Klinik, wie die Polizei in Osnabrück am Mittwoch mitteilte. Wieso der Fahrer am Mittwochmorgen von der Fahrbahn in Richtung Bremen nach rechts abkam, war zunächst unklar.