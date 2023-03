Dachsanierung von Schloss Hummelshain geht weiter

3. Liga: Dynamo-Coach Anfang: «Unseren Weg weitergehen»

Nach zwölf Spielen ohne Niederlage warnt Coach Markus Anfang sein Team Dynamo Dresden vor dem Duell am Samstag (14.00 Uhr/MagentaSport) gegen Aufsteiger SpVgg Bayreuth. «Wir haben ein Spiel vor der Brust, was ein richtig schweres Spiel ist. Wir haben in Bayreuth 1:1 gespielt. Dazu kommt, dass Bayreuth Samstag gespielt hat, wir montags, haben also weniger Regeneration. Es ist eine schwierige Aufgabe, deswegen interessiere ich mich weniger auf die Tabelle», sagte Anfang am Donnerstag auf der Pressekonferenz in Dresden.