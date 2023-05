GdP: Polizei setzt keine politischen Meinungen durch

Gericht lässt Demonstration an Autobahnbrücke in München zu

In einem Eilverfahren hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) eine Demonstration am Sonntag auf der Autobahn 9 in München zugelassen. Das teilte ein Justizsprecher am Samstag mit. Die Teilnehmer wollen laut BayVGH unter anderem gegen die strafrechtliche Verfolgung von Personen demonstrieren, die sich während der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) 2021 in München von einer Autobahnbrücke an der A9 bei Freising abgeseilt hatten. Die Aktion soll am Sonntag um 12.00 Uhr an einer Fußgängerbrücke nahe der Anschlussstelle München-Schwabing stattfinden.