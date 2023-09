Corona-Verordnung beschäftigt wieder Verfassungsgerichtshof

Beschluss: Natura-2000-Landesverordnung ist rechtmäßig

Die Landesverordnung zum europäischen Artenschutzprojekt Natura 2000 ist rechtmäßig. Das hat das Oberverwaltungsgericht in Magdeburg in fünf Normenkontrollverfahren geprüft und am 27. Juni endgültig bestätigt, wie das Landesverwaltungsamt in Halle als Obere Naturschutzbehörde am Freitag mitteilte. Verschiedene Grundstückseigentümer, Landwirte, Forstbewirtschafter und Verbände hätten die Prüfungen gefordert, weil sie sich durch die Verordnung in ihren Rechten beeinträchtigt sahen.